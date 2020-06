Тенис Анди Мъри разкри кога са започнали проблемите му с бедрото 10 юни 2020 | 12:25 - Обновена Прочетена 49 0



Тенис асоциацията на Великобритания преди броени дни публикува в Instagram снимки на Мъри от 1/4-финалния му мач на "Ролан Гарос" през 2017 година с японеца Кей Нишикори.







"Това беше денят, в който забелязах, че нещо не е наред с бедрото ми... по време на загрявката преди мача, в тунела преди да изляза на корта", написа като коментар към публикацията 33-годишният Мъри, говорейки за двубоя с Нишикори. Бившият №1 в света и носител на 3 титли от "Големия шлем" Анди Мъри разкри кога за първи път е почувствал болки в бедрото, което в последните години му създава сериозни проблеми и застраши тенис кариерата на шотландеца, като го принуди да се оперира два пъти - през януари 2018 и през януари 2019. През лятото на миналата година Мъри се завърна в ATP тура след втората операция, а през октомври грабна и първия трофей след завръщането си - на турнира в Антверп. Заради контузия обаче Мъри пропусна тазгодишното Открито първенство на Австралия.Тенис асоциацията на Великобритания преди броени дни публикува в Instagram снимки на Мъри от 1/4-финалния му мач на "Ролан Гарос" през 2017 година с японеца Кей Нишикори. Шотландецът спечели въпросната среща, след което отстъпи след продължила 4 часа и половина петсетова битка на полуфиналите пред швейцареца Стан Вавринка."Това беше денят, в който забелязах, че нещо не е наред с бедрото ми... по време на загрявката преди мача, в тунела преди да изляза на корта", написа като коментар към публикацията 33-годишният Мъри, говорейки за двубоя с Нишикори.

