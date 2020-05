В Локомотив (Новосибирск) имат пълно доверие на Пламен Константинов

View this post on Instagram

Пламен Константинов остается в «Локо»! Главныи тренер «Локомотива» Пламен Константинов продлил контракт с новосибирским клубом. Новое соглашение рассчитано на четыре года. В прошедшем сезоне «Локомотив» под руководством Пламена Константинова впервые стал чемпионом России, выиграв при этом впервые и регулярныи чемпионат. «Железнодорожники» вернули себе звание лучшеи команды Сибири и Дальнего Востока, а в Кубке ЕКВ дошли до полуфинальнои стадии. Желаем успеха и дальнеиших побед в составе нашеи команды!

