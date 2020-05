Започна гласуването за най-добър треньор в Русия! Подкрепете Пламен Константинов - ТУК!

View this post on Instagram

Выбери лучших игроков и тренеров Суперлиги Париматч Всероссииская федерация волеибола и букмекерская компания "Париматч" @parimatch.ru объявляют о старте голосования за лучших игроков и тренеров мужскои и женскои Суперлиги Париматч! На первом этапе вы определили лучших игроков сезона-2019/20 в своих командах. Теперь настало время определить самых лучших Оставить свои голос можно на vote.volley.ru и vote.volley.ru/women! Для прозрачности голосования нужно верифицироваться по e-mail Волеибольныи мир выбирает лучших! Присоединяися

