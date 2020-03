Мениджърът на Арсенал също е заразен с коронавирус

Мениджърът на Арсенал Микаел Артета е заразен с коронавирус. Това стана ясно от резултатите от направените тази вечер тестове, съобщиха от клуба. Веднага е последвало решение клубната база на лондончани да бъде затворена.

Всички хора, които са имали някакъв контакт с наставника на "топчиите", ще бъдат поставени под карантина, допълват още от Арсенал. Това важи за абсолютно всички играчи и треньорския щаб на елитния английски тим.

Arteta received a positive coronavirus result this evening.



Arsenal have closed their London Colney training centre and say the full first-team squad and coaching staff will now self-isolate. pic.twitter.com/uE16wKMgfZ