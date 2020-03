Играч на Манчестър Сити поставен под карантина

Бранителят на Манчестър Сити Бенжамен Менди е поставен под карантина, съобщиха английските медии. Французинът е изолиран, след като стана ясно, че член на неговото семейство е бил диагностициран с коронавирус.

Менди е бил посетен от парамедици в своя дом в Чешър в четвъртък. Той ще остане там докато не станат ясни резултатите от направените му тестове.

Manchester City defender Benjamin Mendy is self-isolating as a precaution after a member of his family was admitted to hospital displaying symptoms of coronavirus.



