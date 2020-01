Стилиян Петров говори в Брюксел за битката с рака

Стилиян Петров ще бъде един от говорителите по време на събитието "ЕС срещу рака" на 4 февруари, съобщи бившият капитан на националния ни отбор в туитър.

"За мен ще е чест да споделя своята история в битка с тази болест", написа Стан в социалната мрежа.

Петров пребори остра форма на левкемия и вече болестта е в ремисия. Миналия месец Стилиян пусна и мотивационно видео за други, които са болни от рак.

I am looking forward to share my cancer journey experience at the @EU_Health event in Brussels next week #EUCancerPlan #WorldCancerDay pic.twitter.com/jqbGX6sNLc