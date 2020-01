Отборът на Астън Вила е първият финалист в турнира за Купата на лигата в Англия. Отборът от Бирмингам победи с 2:1 в изключителна драма Лестър и с общ резултат 3:2 стигна до битката за трофея на "Уембли", където ще се изправи срещу победителя в мача между Манчестър Сити и Манчестър Юнайтед.

Aston Villa will play in their 9th League Cup final - only Liverpool have played in more:

12 Liverpool

9 Aston Villa, Man Utd

8 Arsenal, Chelsea, Tottenham pic.twitter.com/i7lvWcUgOv