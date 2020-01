Доналд Тръмп, киното и музикалният бизнес се присъединиха към тъгата по Брайънт

Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

completely heartbroken and speechless. Sending all my love to vanessa, his kids , and the other families involved — Fergie (@Fergie) January 26, 2020

In Memoriam. Kobe Bryant (Aug 23, 1978-Jan 26, 2020) Rest in Peace. pic.twitter.com/CaKpreZgve — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 26, 2020

The world lost a giant today

Rest In Peace Kobe Bryant. Also praying for the other passengers that we lost and their families. — Pharrell Williams (@Pharrell) January 26, 2020

RIP Kobe, hero to many including my grandson, extraordinary athlete and always kind to me & my family. My deepest condolences to his family — Whoopi Goldberg (@WhoopiGoldberg) January 26, 2020

You were more than a great player, dear Kobe Bryant. I learned a lot by interacting with you. Will delete the draft right now, this book has lost its reason pic.twitter.com/pZWyT8xObw — Paulo Coelho (@paulocoelho) January 26, 2020

