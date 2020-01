Спортният свят скърби за Коби

Спортният свят е разтърсен от излязлата преди минути новина, че легендарният баскетболист Коби Брайънт е загинал в катастрофа в Калифорния. Социалните медии заваляха от съболезнования за семейството и близките му. Някой от най-големите звезди и отбори споделиха тъгата си от тази трагична новина.

We have no words to express how shocked we are to hear of the tragic passing of one of the greatest sportsmen of all time and Rossonero fan, Kobe Bryant. All our thoughts are with the families of those affected by this tragic accident. You will forever be missed, Kobe pic.twitter.com/FOd365chEL — AC Milan (@acmilan) January 26, 2020

Shocked by the death of @KobeBryant, an exemplary athlete both on and off the basketball court. Our most heartfelt condolences to his family and loved ones. Rest in peace. pic.twitter.com/wGhF4xouVL — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 26, 2020

“On behalf of myself, the players and staff at AS Roma, we join the rest of the sporting world in mourning the tragic passing of Kobe Bryant. Kobe was a true icon and our thoughts are now with his family and the families of all of the victims aboard that flight.”

Jim Pallotta pic.twitter.com/bsmBumeLpg — AS Roma English (@ASRomaEN) January 26, 2020

От Милан написаха на страницата си в Туитър: “Нямаме думи да изразим колко сме шокирани да научим за трагичната смърт на един от най-великите спортсмени и фен на “росонерите”, Коби Брайънт. Нашите мисли са със семейството му и с всички засегнати от този трагичен инцидент. Ще ни липсваш завинаги, Коби”.“Шокирани сме от новината за смъртта на Коби Брайънт, атлет за пример на терена и извън него. Нашите най-искрени съболезнования за неговото семейство и за близките му. Почивай в мир”, написаха от Барселона “От мое име и от името на всички играчи и служители на Рома , се присъединяваме към спортния свят в мъката след трагичната смърт на Коби Брайънт. Коби бе истинска икона и нашите мисли са със семействата на всички загинали на този полет”, написа президентът на Рома Джим Палота.“Нашият клуб би искал да изрази най-дълбоките си съболезнования към неговото семейство и приятели, към семейството на ЛА Лейкърс и на НБА след трагичната смърт на Коби Брайънт. Почивай в мир, легендо”, споделиха от Пари Сен Жермен

От Борусия Дортмунд също се присъединиха към съболезнованията: “Дълбоко сме натъжени да научим за смъртта на Коби Брайънт. Нашите мисли и молитви са със семейството му и с неговите приятели. Завинаги легенда”.

We are deeply saddened to learn of the death of Kobe Bryant. Our thoughts and prayers go out to all his family and friends.



Forever a legend. pic.twitter.com/2lm4GFyJEB — Borussia Dortmund (@BlackYellow) January 26, 2020

"Отвъд опостушително... големият ми брат... Не мога, просто не мога да повярвам", бяха думите на Пау Гасол.

Beyond devastated... my big brother... I can’t, I just can’t believe it — Pau Gasol (@paugasol) January 26, 2020

I’m heartbroken by this news, you were a true legend, and friend. Rest In Peace @kobebryant, my thoughts and prayers to his wife and kids. #legend #mamba #goat pic.twitter.com/1VKYdbrVEk — Tony Parker (@tonyparker) January 26, 2020

Devastated to hear the news on my friend @kobebryant passing. Prayers go out to his wife Vanessa and his children and the @Lakers family. pic.twitter.com/Oki9GkYEu5 — Dennis Rodman (@dennisrodman) January 26, 2020

Official Announcement: Kobe Bryant#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadriden) January 26, 2020

“Все още не мога да повярвам”, разтърсен е легендарният спринтьор Юсаин Болт.“Сърцето ми се къса от тази новина, ти бе истинска легенда и истински приятел. Почивай в мир Коби Брайънт. Моите мисли са със семейството и децата му”, сподели тъгата си Тони Паркър.“По дяволите, почивай в мир, Коби”, лаконичен бе Тим Дънкан.“Съсипан съм да науча новината, че моят приятел Коби Брайънт е починал. Молитвите ми са с неговата съпруга Ванеса и с децата му, както и с цялото семейство на Лейкърс”, добави Денис Родман.Към молитвите и съболезнованията се включиха и Лука Дончич, Икер Касияс, Неймар , Микаела Шифрин, Линдзи Вон, Том Брейди, Хакан Шюкур, Интер Реал Мадрид , Олимпик Марсилия Галатасарай , вкючително и хора извън спорта като Доналд Тръмп, Пауло Коелю, Фърги, Упи Голдбърг, Фарел Уилямс и много други.