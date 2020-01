Нов загубен сет, но Федерер е на 1/4-финал с историческо постижение

Носителят на рекордните 20 титли от “Големия шлем” и шесткратен шампион в Мелбърн Роджър Федерер се класира на 1/4-финалите на Откритото първенство на Австралия. 38-годишният швейцарец, поставен под №3 в схемата, надделя над унгареца Мартон Фучович с 4:6, 6:1, 6:2, 6:2. За място на 1/2-финалите ветеранът ще спори с американеца Тенис Сандгрен, който по-рано днес надви в читири сета италианеца Фабио Фонини . Федерер досега никога не се е изправял срещу този съперник.

Fucsovics is eyeing his first Grand Slam quarterfinal.



He's two sets away after taking the opening set over third seed Federer, 6-4 in 36 minutes.



Is an upset on the cards tonight?#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/WYwmEXOGFK — #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2020

Settle in.@rogerfederer breaks Fucsovics for an early 2-0 lead in the second set after dropping the opener 4-6.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/PoSSCjoGK3 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2020

"I've played a lot of tennis in my life but never against Tennys." @rogerfederer previews (almost) his next match up with Tennys Sandgren. #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/SNg43HP9EY — #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2020

С победата си днес Федерер стана първият тенисист с 15 класирания на 1/4-финалите на Australian Open. Швейцарецът вече има общо 57 класирания на 1/4-финалите в турнирите от “Големия шлем”.Както и в драматичния си петсетов мач с австралиеца Джон Милман в третия кръг, сега Федерер загуби първия сет с 4:6 и срещу правещия силен турнир Фучович. Този път обаче не се стигна до нов петсетов трилър, тъй като Федерер успя относително лесно да обърне развоя на срещата в своя полза.В първата част и двамата тенисисти печелеха с лекота геймовете, в които притежаваха началния удар. Така се стигна до седмия гейм, в който сервиращият Федерер загуби първите три точки. Швейцарецът все пак се пребори за 30:40, но в крайна сметка не успя да избегне пробива, който бе затвърден от унгареца - 5:3. Фучович затвори първата част с 6:4., но след това нещата не се развиха по вкуса на унгареца.Във втората част Федерер поведе с 3:0, а после направи нов пробив за 5:1 и набързо изравни резултата в сетовете. По подобен начин се разви и третата част, в която Федерер реализира два поредни пробива за аванс от 4:0. Заемащият 67-о място в ранглистата на ATP Фучович успя да върне единия пробив - за 2:4, но веднага след това пак загуби подаването си и това позволи на шесткратния шампион в Мелбърн да затвори третата част с 6:2.Федерер направи ранен пробив и в четвъртия сет, повеждайки с 2:0 в резултата. Малко след това Федерер проби отново за 5:2, а после сложи точка на спора с помощта на собствения си сервис, като реализира третия си мачбол.