Две години по-късно Тенис Сандгрен отново е на 1/4-финал в Мелбърн

Just waiting for a mate...@fabiofogna | #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/MOZGCBbceh — #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2020 Американецът отрази пет възможности за пробив в първата част, който стигна до тайбрек. В него Фонини загуби първите четири разигравания, но изравни за 5:5, след което направи две непредизвикани грешки и сдаде сета. Това вбеси италианеца, който загуби следващите 13 точки, включително и наказателна точка заради бавене на времето и спор със съдията на стола. Third set tiebreak time



or ?#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/Z4gzqt9JJZ — #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2020 Сангрен дръпна с 4:0 в резултата и по всичко изглеждаше, че ще спечели лесно, но Фонини отново намери играта си и с пет поредни гейма обърна нещата в своя полза - 5:4. Американецът отново успя да пробие за 6:5 и след това затвори сета при собствен сервис.

One. Set. Away.@TennysSandgren regroups to take the second set 7-5 against the World No.12.



Will we see another Fognini five-set epic?#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/yZ8ZHtHHR4 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2020 Сандгрен дръпна с брейк за 2:1 и в третата част, но поиска медицински таймаут заради проблем с лявото коляно. При подновяването на играта Фонини върна пробива, след което се стигна до тайбрек, в който италианецът доминираше. Четвъртият сет вървеше с доминация на сервиращите, но американецът се възползва и реализира първата възможност за пробив в десетия гейм, а с това си осигури и победата.



Така на четвъртфиналите той очаква победителя от срещата между шесткратния шампион Роджър Федерер (Швейцария) и Мартон Фучович (Унгария).

