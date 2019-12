Всичко или нищо за Джошуа

Всичко или нищо. Това е залогът за Антъни Джошуа (Анг) тази вечер. Британският терминатор с боксови ръкавици беше заземен през лятото от тоталния аутсайдер Анди Руис - младши (Мек) в битка за световните титли в тежка категория.

Въпреки всички съвети Джошуа запази Роб Маккракън като свой главен треньор. Британецът призна, че е направил сериозни промени и се закани да ги демонстрира на ринга.

I followed @Andy_destroyer1 way before he was the champ I followed him because of his hands lighting fast and he looked like all my cousins that played offensive line in highschool but @anthonyfjoshua is mad and he wants his belts back he’s not messing around now #RuizJoshua2 pic.twitter.com/aDnPkPDP69