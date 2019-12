Поветкин: Искам отново да съм световен шампион

Александър Поветкин отново обяви своите амбиции да атакува световната титла по бокс за професионалисти. Атрактивният руснак притежаваше титлата на Световната боксова асоциация между 2011-а и 2013-а.

„Имам цел да достигна до мач за световната титла и да я спечеля“, обяви Поветкин.

