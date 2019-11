Маркес призна, че падането на "Сепанг" е било заради следенето на Куартараро

Осемкратният MotoGP шампион Марк Маркес призна, че падането му в квалификацията за Гран При на Малайзия е било резултат от следенето на Фабио Куартараро. 20-годишният пилот на Yamaha бе следен от Маркес по време на цялата квалификация, но три минути преди края й падна на завой номер 2. Куартараро пък успя да спечели полпозишън с нов световен рекорд на "Сепанг".

"Добре съм. Разбира се, боли ме цялото тяло, но това бе тежка катастрофа. Настройките на мотора бяха за добър ритъм в състезанието, но имахме затруднения със скоростта за една обиколка. Моторът бе малко нестабилен. Гумите бяха загрети, но може би прекалено агресивно смених посоката", коментира Маркес след инцидента.

