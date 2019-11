Куартараро наказа Маркес в квалификацията на "Сепанг", испанецът с тежко падане

Сателитният пилот на Yamaha Фабио Куартараро спечели битката със световния шампион Марк Маркес в квалификацията от MotoGP в Малайзия. 20-годишният талант постави нов световен рекорд на пистата "Сепанг" с време от 1:58.303 мин, като постижението можеше да е и по-впечатляващо, ако Куартараро не допусна лека грешка на последния завой, която му костваше около две десети. За младия пилот, който дебютира в кралския клас този сезон, това е пети полпозишън.

Французинът започна уверено сесията, докато Маркес имаше за цел да го следва през цялото време. Именно затова Маркес изгуби около минута на старта, докато изчака Куартараро пред себе си. Дори след влизането в бокса, екипът на Маркес изчисли перфектно как той да се върне на трасето зад Куартараро.

Играта на нерви обаче не се отплати на Маркес, който претърпя изключително тежко падане на завой номер 2 три минути преди края на квалификацията. Заради инцидента си, Маркес не успя да осъществи последна атака и на старта в неделя ще стартира едва 11-и, което може значително да промени стратегията му, тъй като Маркес този сезон не е попадал на особен трафик в състезание.

От втора позиция с претенции за победа в неделя ще стартира заводският пилот на Yamaha Маверик Винялес, който бе много силен в последния, четвърти сектор от пистата. Топ 3 допълва съотборникът на Куартараро - Франко Морбидели, с което първата стартова редица е окупирана от Yamaha.

Четвърти ще потегли Джак Милър с Ducati, следван от Кал Кръчлоу със сателитна Honda и Валентино Роси с последната Yamaha. Със седмо място в квалификацията остана Алекс Ринс със Suzuki, а зад него се наредиха Данило Петручи с Ducati, Йоан Зарко със сателитна Honda и Андреа Довициозо с втория заводски Ducati.

За съотборника на Маркес - Хорхе Лоренсо квалификацията на "Сепанг" бе поредният неуспех. Трикратният шампион в кралския клас ще потегли едва 18-и.

В радостта от полпозишъна си пък Куартараро счупи визьора на каската си.