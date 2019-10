Куартараро оглави втората тренировка в Тайланд, всички мотори на Yamaha в топ 5

Сателитният пилот на Yamaha Фабио Куартараро бе най-бърз във втората свободна тренировка от MotoGP в Тайланд. Всичките четири мотора на конструктора успяха да намерят място в топ 5, като единственият пилот с друга машина бе Джак Милър със сателитен Ducati. Лидерът в генералното класиране Марк Маркес се завърна след тежкото си падане в първата 45-минутна сесия и приключи сесията на шеста позиция.

Маркес подобри постижението на Винялес от първата тренировка още в началните си обиколки и зае челното място в подредбата. През последните 15 минути пилотите на Yamaha запонаха да подобряват все повече темпото си, докато Винялес не изпревари в класирането Маркес. Малко по-късно Куартараро записа още по-добра обиколка и излезе на първо място, следван от Винялес и от съотборника си Франко Морбидели. Милър и Валентино Роси допълниха топ 5.

На седмо място зад Маркес завърши Алейш Еспергаро с Aprilia, следван от основния противник на Марк за титлата Андреа Довициозо с Ducati. Топ 10 допълни двойката на Suzuki Жоан Мир и Алекс Ринс. Съотборникът на Маркес Хорхе Лоренсо завърши тренировката 20-и, на 1.5 сек зад лидерите.

Пилотът на КТМ Мигел Оливейра претърпя втори инцидент за деня – този път на 11-и завой.