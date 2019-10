Маркес се размина без контузии от инцидента в Тайланд

Пилотът на Honda Марк Маркес не е получил контузия в инцидента по време на първата свободна тренировка от тайландския кръг на MotoGP, разкри шефът на отбора Алберто Пуч. Маркес изпусна задницата на мотора си десет минути преди края на сесията и полетя във въздуха. Испанецът се изправи трудно на краката си, а по-късно бе транспортиран до местната болница . Пуч потвърди, че Маркес ще вземе участие във втората свободна тренировка на "Бурирам".

"Всички видяхме голямата катастрофа, но за щастие Марк е добре. Отидохме до болницата, за да проверим състоянието му, направиха му ядрено-магнитен резонанс и всичко изглежда добре. Разбира се, той има натъртвания и болки в крака, гърба и тазобедрената става, но не е нещо, от което да се притесняваме. Имахме късмет днес. Ще се опитаме да продължим плана си, а Марк ще получи някаква терапия вероятно", коментира Пуч.

Medical Info Update @marcmarquez93 has been declared fit following his medical check.#ThaiGP