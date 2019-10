Марк Маркес бе транспортиран в болница след падането на "Бурирам"

Лидерът в генералното класиране на MotoGP Марк Маркес беше транспортиран в болница след тежкото си падане в първата тренировка от състезателния уикенд на мотоциклетния шампионат в Тайланд. Маркес полетя от мотора си на седмия десен завой от пистата "Бурирам" и имаше нужда от около минута преди да успее да се изправи на крака. Линейка го отведе в медицинския център на трасето, а половин час по-късно бе разкрито, че той ще бъде транспортиран до местната болница заради силни болки е левия крак и гърба. Маркес напусна медицинския център на пистата на носилка.

Medical Info @marcmarquez93 has been transferred to Buriram Hospital for further check in the left leg and back.

#ThaiGP pic.twitter.com/uzD4PBQh7f