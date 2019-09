Куартараро най-бърз в третата тренировка от MotoGP на "Мизано"

Сателитният пилот на Yamaha Фабио Куартараро постави най-доброто време за обиколка на италианската писта "Мизано" в третата свободна тренировка от състезателния уикенд на MotoGP в Сан Марино. По време на сесията Куартараро и заводският пилот на Yamaha Маверик Винялес бяха в своя собствена битка за първото място, като останалите пилоти на трасето не успяваха да догонят темпото им.

