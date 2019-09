Вижте специалната каска на Доктора за ГП на Сан Марино

Ветеранът в мотоциклетния спорт Валентино Роси спази своята традиция и показа специален дизайн на каската си за тазседмичната Гран При на Сан Марино. Доктора направи това преди началото на третата свободна тренировка на "Мизано". Шлемът на Валентино е в италианския стил. На него са изрисувани домашните любимци на Роси - две лабрадора и котка, пица във формата на слънце и диня във формата на луна.

Под своя номер 46 отстрани на каската Доктора е поставил и номера на своя приятел Марко Симончели, който загина след инцидент на пистата "Сепанг" през 2011 година - 58.

Presenting @ValeYellow46's Misano special helmet!!!



What do you think? #SanMarinoGP pic.twitter.com/YBCDj9T9nf