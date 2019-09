Надал диша във врата на Джокович

Новак Джокович вече не изглежда непоклатим на върха в световната ранглиста на ATP. Сърбинът, който не успя да защити миналогодишната си титла на US Open, отпадайки на 1/8-финалите, продължава да е лидер в ранглистата, но новият шампион в Ню Йорк Рафаел Надал вече е плътно зад балканеца. Испанецът е на второто място с вече 9225 точки. Преднината на Ноле пред Рафа е вече само 640 точки. Освен това Джокович имаше проблеми с рамото в Голямата ябълка и не е ясно дали скоро ще е готов да се завърне на корта, докато Надал изглежда в доста добро физическо състояние в момента и със сигурност ще е мотивиран да се опита да измести големия си сръбски съперник от първото място до края на 2019 година.Трети в ранглистата продължава да бъде Роджър Федерер. 38-годишният швейцарец, който бе победен на 1/4-финалите от Григор Димитров, се намира на повече от 2500 точки от първата позиция, като е със 7130 точки. На четвъртата позиция пък вече е руснакът Даниил Медведев, който досега бе пети. След страхотното си представяне от началото на година и незабравимото лято, в което достигна до 4 поредни финала, включително този на US Open, шампионът на Sofia Open събра 5235 точки.Топ 10 допълват Доминик Тийм, Александър Зверев, Стефанос Циципас, Кей Нишикори, Карен Хачанов и Роберто Баутиста Агут, а най-голям скок след края на US Open в Топ 100 направи първата ракета на България Григор Димитров. Хасковлията се придвижва с 53 позиции напред - от №78 до №25 . Най-голям спад пък очаквано отбелязва аржентинецът Хуан Мартин Дел Потро. Финалистът от миналата година в Ню Йорк се смъкна с цели 55 места до №71, тъй като продължава да се възстановява от поредната си контузия и не се появи на кортовете във “Флашинг Медоус”.