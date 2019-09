Тенис Григор отново е близо до Топ 20 09 септември 2019 | 09:48 - Обновена 0



Congratulations on an outstanding #USOpen & return to top form, @GrigorDimitrov pic.twitter.com/Z2yIllZqYl — ATP Tour (@ATP_Tour) September 7, 2019 Григор заема същата тази 25-а позиция и в класацията от началото на годината - ATP Race. Там той е с 1297 точки. Димитров е на малко под 1000 точки от осмото място, даващо право на участие в Заключителния турнир на ATP в Лондон в края на сезона. В момента осми в ATP Race е японецът Кей Нишикори с 2180 точки. До момента четирима играчи са си осигурили място на престижната надпревара в Лондон - Новак Джокович, Рафаел Надал, Роджър Федерер и финалистът на US Open Даниил Медведев, който спря Григор на полуфиналите в Голямата ябълка. Единственият българин в световния тенис елит Григор Димитров от днес е №25 в ранглистата на ATP. 28-годишният хасковлия започна завършилото късно снощи с триумф на Рафаел Надал Открито първенство на САЩ от 78-а позиция, но след 4-те си победи в Ню Йорк (последната срещу Роджър Федерер) и класирането на 1/2-финалите, Григор направи скок от 53 места. Българинът е с 1432 точки и е на по-малко от 400 точки от Топ 20. В момента 20-ата позиция е заемана от американеца Джон Иснър, който е с 1805 точки, а със същия актив е и швейцарският ветеран Стан Вавринка на 19-о място.Григор заема същата тази 25-а позиция и в класацията от началото на годината - ATP Race. Там той е с 1297 точки. Димитров е на малко под 1000 точки от осмото място, даващо право на участие в Заключителния турнир на ATP в Лондон в края на сезона. В момента осми в ATP Race е японецът Кей Нишикори с 2180 точки. До момента четирима играчи са си осигурили място на престижната надпревара в Лондон - Новак Джокович, Рафаел Надал, Роджър Федерер и финалистът на US Open Даниил Медведев, който спря Григор на полуфиналите в Голямата ябълка.

