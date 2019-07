Този път Надал преклони глава пред Федерер (видео+галерия)

11 years of waiting, who will prevail? #FEDAL40 pic.twitter.com/tLm81MXCiE

Fixated. Advantage @rogerfederer as the Swiss wins the first set tie-break 7-3

ВТОРИ СЕТ:



В първия сервис-гейм на Федерер във втория сет Надал си извоюва първи точки за пробив в мача - първо при 30:40, а после при 40:A. И в двата случая 37-годишният швейцарец се измъкна с отлична игра, спасявайки подаването си за 1:1. В третия гейм пък ролите се размениха и Надал трябваше да се измъква от 15:40. Ибериецът се справи със задачата и излезе напред при 2:1.

Последва най-слабият сервис-гейм на Федерер от началото на срещата и Надал се възползва, правейки пробив на нула. Без особени трудности, Рафа затвърди пробива и авансът му стана 4:1. Федерер сякаш отписа сета, грешките при Роджър зачестиха и Надал сътвори нов пробив, след което с гейм на нула носителятна 18 титли от "Големия шлем" взе втората част с 6:1.

4-1 lead in the third set, the emotions are running high in the @rogerfederer box...

One step closer to a 31st Grand Slam final...@RogerFederer takes the lead after winning the third set 6-3

Федерер бе съвсем различен играч в третия сет в сравнение с втория. Носителят на рекордните 20 титли от “Големия шлем” бе безупречен в първите си два сервис-гейма в сета, като ги взе на нула, а в четвъртия гейм нанесе своя удар, реализирайки пробив - 3:1. Последва изключително оспорван гейм, в който Надал хвърли всичко, за да се пребори за рибрейк, но Федерер издържа. Роджър първо се спаси от 15:40, след това отрази още един брейкпойнт и в крайна сметка поведе с 4:1.При 1:4 и 15:40 Надал бе в много тежка ситуация, но испанецът показа характер и с 4 поредни точки, спечелени до голяма степен благодарение на няколко отлични сервиса, не допусна да изостане с 1:5. Федерер не се смути от това и с убедителен гейм на 15 се доближи до спечелването на третия сет при 5:2. Надал обърна седмия гейм от 0:30, отново с помощта на брилянтни начални удари, принуждавайки противника си да сервира за сета при 5:3. Федерер не трепна, изигра отличен гейм, в който не даде точка на испанеца, а това означаваше 6:3 и аванс от 2:1 сета за швейцареца.В началото на четвъртия сет Федерер изглеждаше като по-свежия играч на корта. Надал обърна първия си сервис-гейм в тази част от 15:30, но във второто си подаване бе опрян до стената от Федерер. Със страхотен бекхенд при 15:40 Рафа заличи първия брейкпойнт, но при втория изкара топката в аут и швейцарецът реализира ранен брейк в сета.