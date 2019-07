Тенис Джокович показа класата си и е на финал 12 юли 2019 | 18:02 - Обновена 0



For a place in the #Wimbledon final...



The defending champion @DjokerNole and first-time semi-finalist @BautistaAgut take to Centre Court



Listen LIVE https://t.co/6um4tJKvjs pic.twitter.com/VBm5zkqBsz — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2019 ПЪРВИ СЕТ:



Джокович взе на 15 откриващото си подаване в мача, след което веднага притисна Баутиста Агут при сервис на испанеца. Сърбинът реализира пробив на 15 и го затвърди, въпреки че третият гейм мина през 40:40. Джокович обаче взе подаването си, без да се стига до брейкпойнт за испанеца и първата почивка в мача дойде при аванс от 3:0 за шампиона. Световният №1 и защитаващ миналогодишната си титла Новак Джокович се класира за финала на "Уимбълдън". Джокович надигра с 6:2, 4:6, 6:3, 6:2 поставения под №23 испанец Роберто Баутиста Агут в първия полуфинал и чака Рафаел Надал или Роджър Федерер в директната битка за най-ценния трофей в тениса. Сърбинът вече има 8 победи от 11 мача срещу Баутиста Агут, като двете им срещи тази година (в Доха и Маями) преди днешната бяха спечелени от испанеца. Джокович преследва пета титла в Лондон и общо 16-а от "Големия шлем", а Баутиста Агут направи днес дебют на полуфиналите на турнир от "Шлема".Джокович взе на 15 откриващото си подаване в мача, след което веднага притисна Баутиста Агут при сервис на испанеца. Сърбинът реализира пробив на 15 и го затвърди, въпреки че третият гейм мина през 40:40. Джокович обаче взе подаването си, без да се стига до брейкпойнт за испанеца и първата почивка в мача дойде при аванс от 3:0 за шампиона. Racing out of the blocks - the defending champion@DjokerNole wins the first set 6-2 against Bautista Agut in 36 minutes#Wimbledon pic.twitter.com/vjInycNlN1 — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2019 Второто подаване на испанеца в мача също не бе леко, но все пак Баутиста Агут се справи и спечели първия си гейм в срещата. В следващите минути и двамата тенисисти печелеха геймовете, в които притежаваха началния удар, без да дават точки за пробив на съперника, но това се промени в осмия гейм. В него Баутиста Агут се пропука, изкара топката в аут при 30:40 и Джокович взе с 6:2 първата част.



ВТОРИ СЕТ:



Вторият сет започна с размяна на геймове на нула, след което Баутиста Агут се пребори за първите си точки за пробив в мача. 31-годишният испанец се възползва по най-добрия начин и направи първия си пробив в двубоя, а после го затвърди с гейм на 15 и поведе с 3:1. Нещо повече, в играта на Джокович явно бе настъпила миникриза и сърбинът трябваше да обръща следващото си подаване от 15:40. Опитният 32-годишен шампион обаче се измъкна и се добра до 2:3. A first set won in a Grand Slam semi-final for @BautistaAgut, the Spaniard takes the second 6-4 against Novak Djokovic



It’s evenly poised…#Wimbledon pic.twitter.com/HhgMmqpvMp — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2019 Ибериецът сервираше отлично във втория сет и с гейм на нула направи резултата 4:2, като поддържаше аванса си от брейк в резултата. Така испанецът трябваше да сервира за 1:1 сета при 5:4. Баутиста Агут издържа и взе подаването си на 30, като при последната точка имаше и късмет, тъй като след негов форхенд топката се спря в горната част на мрежата и тупна неспасяемо в полето на балканеца.



ТРЕТИ СЕТ:



В третия сет играта бе много равностойна и без шансове за посрещащите… до шестия гейм. При 3:2 за Джокович сърбинът успя да намери пролука в “бронята” на съперника. При 30:30 Джокович показа търпелива и много прецизна игра, при която постепенно притискаше съперника си, изчака идеалния момент да излезе на мрежата и завърши точката с безмилостно воле. При следващата точка сърбинът повтори упражнението и си спечели печеливша позиция за смач - пробивът за 4:2 бе факт. Back in front...



Defending champion @DjokerNole is just one set away from a 25th Grand Slam final after winning the third 6-3#Wimbledon pic.twitter.com/hSfwMuWTW0 — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2019 В седмия гейм се стигна до 15:40 и Баутиста Агут имаше прекрасна възможност за рибрейк. При първия шанс Баутиста Агут допусна лека грешка, а при втория двамата сътвориха магическо маратонско разиграване, при което Джокович показа шампионския си характер и се пребори за 40:40 с брутален уинър от бекхенд по правата. В крайна сметка световният №1 издържа на натиска и поведе с 5:2. Испанецът взе глътка въздух с гейм на нула, но след това сърбинът бе железен в своето подаване. Ноле допусна двойна грешка при 40:0, но взе гейма на 15 и поведе с 2:1 сета.



ЧЕТВЪРТИ СЕТ:



В самото начало на четвъртия сет ибериецът едва спаси подаването си, заличавайки три точки за пробив. При 1:1 Баутиста Агут отново бе опрян до стената от съперника си и този път не издържа, като изкара топката в аут от бекхенд и брейкът в полза на сърбина този път бе факт. Back to defend his crown…



Reigning champion @DjokerNole advances to his sixth #Wimbledon final where he’ll bid to win a fifth title after beating Roberto Bautista Agut pic.twitter.com/OYtfSUC7Hv — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2019 Балканецът затвърди пробива с гейм на нула и при 3:1 вече изглеждаше съвсем близо до финала. Испанецът не успя да се възстанови от ранното изоставане в сета и не след дълго резултатът стана 5:1 за Джокович. При 5:2 сърбинът трябваше да покаже търпение преди да затвори мача, но все пак не допусна усложняване на нещата и с 6:2 си гарантира шесто участие на финала на The Championships.



СТАТИСТИКАТА НА МАЧА

