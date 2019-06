Джокович: Федерер е най-великият за всички времена

Novak Djokovic called it 'surprising' to seed Roger Federer ahead of world number two Rafael Nadal at #Wimbledon. More here: https://t.co/6AYN9wZw95 pic.twitter.com/naDBilFbLv — Reuters Top News (@Reuters) June 26, 2019

“Това са техните правила и човек трябва да ги уважава, въпреки че е малко изненадващо, честно казано”, коментира Джокович, цитиран от “Ройтерс”. Сърбинът вчера изигра първия си мач на трева за сезона и победи чилиеца Кристиан Гарин с 6:2, 6:4 на демонстративния турнир The Boodles. Днес носителят на 15 титли от “Големия шлем” ще има втори мач, като негов съперник е канадецът Денис Шаповалов.

“Роджър е най-великият играч за всички времена и е спечелил повече титли на “Уимбълдън” от всеки друг в историята, така че ако някой го заслужава, това е той. Но в същото време той измества от мястото на втори поставен не другиго, а Надал, така че това е малко изненадващо, честно казано”, допълни Джокович.