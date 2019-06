Официално: Ето кои са поставените на "Уимбълдън"

Официалният сайт на “Уимбълдън” разпространи дългоочаквания списък с 32-мата поставени тенисисти при мъжете и жените. Както се разшумя наскоро, въпреки че е пред Роджър Федерер в световната ранглиста, Рафаел Надал е поставен под него на тенис турнира от “Големия шлем” на “свещената трева” в Лондон. За съжаление, Григор Димитров не е сред поставените на “Уимбълдън”, което за последно се случи през 2016-а.

The seedings for The Championships 2019 have been announced #Wimbledonhttps://t.co/mKtl4R5QZy