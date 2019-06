Тенис Дъжд пречи на Джокович и Тийм да си довършат мача, австриецът е по-близо до финала 07 юни 2019 | 19:04 0



PHENOMENAL



Absolutely sensational tennis from @ThiemDomi



: @Eurosport_UK | #RG19 pic.twitter.com/Ng9P3v7kuQ — ATP Tour (@ATP_Tour) June 7, 2019 Джокович не приличаше на себе си в първия сет, в който Тийм изглежда се приспособи по-бързо към трудните условия за игра. Силният вятър нямаше как да не влияе на представянето на двамата, а освен това в началото на мача валеше и слаб дъжд. Тийм пробив за 2:1 и при първата почивка съдията на стола се колебаеше дали да не прекъсне играта, но все пак взе решение мачът да продължи. Тийм затвърди с пробива с гейм на нула, а сърбинът не допусна втори пореден брейк и намали изоставането си в резултата на 2:3. В следващите три гейма обаче шампионът за 2016 година не взе дори точка и финалистът от миналия сезон спечели първия сет с 6:2.

Matches interrupted.



Stay tuned for updates.#RG19 pic.twitter.com/DrBCfRhkm7 — Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2019 Джокович взе на нула първия гейм на втората част, но в третия гейм отново бе в сложна ситуация, сервирайки пир 15:40. Опитният 32-годишен балканец обаче се измъкна, а при 3:2 в негова полза срещата бе прекъсната за кратко заради дъжда. Почивката явно се отрази положителон на носителя на 15 титли от “Големия шлем”, който направи пробив за 5:3 и след това с помощта на своя начален удар изравни резултата в сетовете.

No matches before 6:05pm.#RG19 pic.twitter.com/Xg4xzPp2Ap — Roland-Garros (@rolandgarros) June 7, 2019 Третият сет започна с гейм на нула за Тийм, а Джокович още в първото си подаване в частта имаше проблеми и заличи брейкпойнт. Агресивната игра на Тийм обаче му донесе пробив малко след това - в четвъртия гейм и австриецът поведе с 3:1. При този резултат мачът отново бе прекъснат заради засилилия се дъжд.

