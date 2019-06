Класиката е факт! Федерер пречупи Вавринка и ще играе с Надал

Rude bataille sur le Lenglen



Federer prend le premier set au tie-break, 7-6(4).https://t.co/c1KBnCej78 | #RG19 pic.twitter.com/9eKLSURgKk — Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2019

Roger de retour @rogerfederer atteint les demi-finales de Roland-Garros pour la première fois depuis 2012, grâce à sa victoire sur son compatriote Stan Wawrinka 7-6(4), 4-6, 7-6(5), 6-4. https://t.co/c1KBnCej78 | #RG19 pic.twitter.com/kP8quCyDE7 — Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2019

Федерер обаче не трепна и се измъкна, след което се пребори за нов мачбол. В този десети гейм Роджър направи 2 двойни грешки, след като в целия мач преди това нямаше нито една. И това обаче не попречи на носителя на рекордните 20 титли от “Големия шлем” да затвори двубоя с третия си мачбол, гарантирайки си по този начин среща с може би най-големия си съперник през годините Рафаел Надал.





Роджър Федерер надви своя сънародник и приятел от Швейцария Стан Вавринка на 1/4-финалите на “Ролан Гарос”. Носителят на рекордните 20 титли от "Големия шлем" спечели с 7:6 (4), 4:6, 7:6 (5), 6:4. Двубоят бе прекъснат при 3:3 в четвъртия сет заради прогнозите за наближаваща буря в Париж. Забавянето не бе голямо и при доиграването поставеният под №3 Роджър надделя над 24-ия в схемата Стан, който пък по-рано в турнира елиминира първата ракета на България Григор Димитров. Това бе мач №26 между двамата в различните турнири, като Федерер затвърди смазващото си предимство - 23:3 победи.В първия сет нямаше пробиви, въпреки че Федерер имаше 4 възможности за брейк в три различни гейма, но не успя да реализира нито една от тях. Така първата част трябваше да бъде решена с тайбрек, в който Федерер направи първия минипробив и поведе с 3:1, а после и с 4:2. Вавринка изравни за 4:4, но нов минипробив на Федерер наклони везните в полза на по-възрастния от двамата швейцарци. Федерер в крайна сметка взе тайбрека със 7:4 и поведе с 1:0 сета.В началото на втората част Федерер пропусна нов брейкпонт при 30:40 и Вавринка удържа подаването си, а веднага след това се стигна и до първия брейк в мача. Вавринка се възползва от първата си точка за пробив и поведе с 2:1. Федерер имаше два поредни шанса за рибрейк в четвъртия гейм, но съперникът му отново успя да се измъкне и затвърди пробива - 3:1. До края на частта нямаше повече възможности за пробив и Вавринка изравни резлутата в сетовете - 1:1.Двойна грешка на Вавринка в четвъртия гейм при 30:30 доведе до първия брейнкпойнт в третия сет, но Стан го заличи с мощен сервис. Последваха още две отлични точки за Вавринка, който изравни резултата - 2:2. В петия гейм Федерер се измъкна от 0:30, но при 3:3 Роджър трябваше да обръща от 15:40 гейма, в който сервираше. Още първият брейкпойнт бе реализиран от Вавринка след неочаквана грешка на Федерер от удобна позиция на мрежата и изглеждаше, че Стан е направил решаваща крачка към спечелването на третия сет.Федерер обаче успя да върне пробива мигновено, изравнявайки за 4:4, а в десетия гейм се сдоби с два брейкпойнта, които бяха с цената на сетболи. Вавринка успя да се спаси, а при 5:5 на свой ред той притисна Федерер. Роджър отрази две точки за пробив, а негова лека грешка на мрежата можеше да се окаже фатална, но шампионът от 2009 година все пак се измъкна и победителят от 2015 трябваше да сервира за влизане в тайбрек.Вавринка изпълни задачата и действително се стигна до тайбрек, който се разви по вкуса на Федерер. Роджър веднага направи минипробив и поведе с 2:0, а не след дълго авансът му в резултата стана смазващ - 5:1. Вавринка обаче не се отказа да се бори. Той взе следващите две точки, като при едната от тях направи убийствен ретур-уинър, след като Федерер реши да излезе на мрежата на втори сервис. Роджър отговори с отличен сервис, при който Стан изкара ретура си в аут и това означаваше три поредни сетбола при 6:3. Вавринка съкрати аванса на съперника си на 5:6 с помощта на два блестящи начални удара. След това обаче Федерер вкара много добър втори сервис, ретурът на Вавринка се спря в мрежата и сетът приключи.В четвъртата част пред Федерер се откри златен шанс да вземе ранен аванс с пробив, но 37-годишният ветеран не се възползва. Федерер пропиля 4 брейкпойнта в третия гейм, както и още един в петия. Федерер взе сервис-гейма си за 3:3, след което бе взето решение срещата да бъде временно прекъсната, като все още не е ясно кога ще бъде подновена играта.Доиграването не продължи дълго. Двамата си размениха по един сервис-гейм, след което Федерер реализира пробив при 4:4. Той се сдоби с два поредни брейкпойнта при 15:40 и се възползва от втората възможност. Десетият гейм се оказа и последният в двубоя, но Федерер трябваше да показва най-доброто от себе си, за да прекърши противника си. Роджър демонстрира арсенала си от майсторски изпълнения на мрежата и не позволи на Стан да се върне в битката за сета и мача. Вавринка обаче не се даде без бой, като отрази първия мачбол и дори си извоюва геймбол за 5:5.