Надал унищожи Нишикори, ще играе с Федерер

Носителят на 17 титли от “Големия шлем” и 11-кратен шампион в Париж Рафаел Надал разгроми Кей Нишикори по пътя към полуфиналите на “Ролан Гарос” - 6:1, 6:1, 6:3. Срещата бе прекъсната при 4:2 за Матадора в третия сет, както и тази между Роджър Федерер и Стан Вавринка, защото прогнозите бяха наближаваща буря и опастност от светкавици. След около час игра двамата се завърнаха на корта и Надал успешно приключи двубоя в своя полза без особено забавяне, печелейки два пъти подаването си.

Следващият му опонент ще бъде Федерер, който спечели драматично в четири сета срещу Вавринка.

Does Rafa have wings?



Watch as @RafaelNadal flies into this overhead! He leads two sets to love over Nishikori.



https://t.co/ymUatyTNXD #RG19 pic.twitter.com/saDQN6f935