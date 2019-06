Това е боксьорът, нокаутирал Джошуа в спаринг преди двубоя с Руис

Покрай шокиращата загуба на Антъни Джошуа от Анди Руис-младши се появиха множество версии за допълнителни причини, довели до поражението на вече бившия шампион в тежка категория на три от четирите боксови федерации.

Най-широко тиражираната версия е, че Джошуа е бил нокаутиран по време на спаринг непосредствено преди битката с мексиканеца. Според специализирания сайт World Boxing News въпросният боксьор е американецът Джоуи Давейко. Той е бил повикан от щаба на Джошуа за спаринг, тъй като има сходни физически габарити с Руис-младши. Изданието съобщава, че Давейко е пратил Джошуа на земята и той е получил сътресение, като дори спекулира, че двамата не са носили предпазни каски на главите си.

Журналистът от друг специализиран сайт FightNews.com информира в “Туитър”, че попитал Давейко чрез съобщение дали е вярно, че нокаутирал Джошуа в спаринг. “Той отказа да потвърди или отрече, но отговори с няколко емотиконки на тъжно лице”.

I am hearing that Joey Dawejko knocked out Anthony Joshua in sparring.



I texted Dawejko to get the truth. He refused to confirm or deny, but responded with multiple sad face emojis.