Антъни Джошуа не бил със сътресение! Имал ечемик в окото

При качването на ринга се видя, че окото на Джошуа е подуто. Феновете му веднага заподозряха, че е имал тежък спаринг преди мача и е получил удари в главата, които са довели до сътресение. Оказва се обаче, че истината е друга и не толкова драматична.

This is sport.



Thank you to all 20,201 of you that joined us @thegarden on Saturday for a special night of boxing.



We go again. #JoshuaRuiz pic.twitter.com/znqDZ7rSvd — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) June 3, 2019

“Не е вярно, че е бил ранен преди мача. Нямаше никакви здравословни проблеми преди това. Най-голямото ни притеснение беше, че има ечемик окото. Той се държа смело след загубата и вече мисли за реванш. Такъв мач би поставил Антъни под голямо напрежение”, заяви Хърн пред британското издание

ICYMI: "On to the next one."



Anthony Joshua said he would bounce back after shock defeat.



More: https://t.co/7RKWEOcvTh pic.twitter.com/v4l1McKbLK — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) June 2, 2019

Загубата от Руис беше първа в кариерата на британеца след 22 победи."



