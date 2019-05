Световен футбол Нова магическа вечер за Ривър Плейт на "Монументал" 31 май 2019 | 12:20 - Обновена 0



Juntos somos Más Grandes. pic.twitter.com/0uh55aVkZ6 — River Plate (@RiverPlate) May 31, 2019



Попаденията бяха дело на Игнасио Фернандес (65), Лукас Прато (91) и Матиас Суарес (95). Играчите на

Малко преди края на първата част Франко Армани спаси аржентинците, след като отрази удар на Лучо Гонсалес от три метра. Именно бившият халф на "милионерите" помогна на Ривър да поведе. Това се случи в 65-ата минута, след като спря с ръка в наказателното поле удар на Пинола. Чилийският рефер Тобар използва помощта на ВАР и отсъди 11-метров наказателен удар. Зад топката застана Фернандес, който стреля силно, но с отличен рефлекс Сантос изби в гредата, при добавката обаче Фернанес не сгреши и Ривър изравни резултата в двата мача. MODO OSO pic.twitter.com/gWtDwyKzk0 — River Plate (@RiverPlate) May 31, 2019



В следващите минути домакините пропуснаха няколко възможности да вкарат втори гол, като Сантос беше блестящ. Десет минути преди края Армани пък парира удар отдалеч. Така в шестминутното продължение на редовното време Прато взриви трибуните. Таранът получи дълго подаване зад защитата, майсторски овладя топката и със силен изстрел удвои. Este es el famoso @RiverPlate pic.twitter.com/CHvtGawggx — River Plate (@RiverPlate) May 31, 2019

Минута преди края хвърлените в атака бразилци получиха трети гол. Този път Суарес се разписа и празненствата на "Монументал" започнаха. ¡FESTEJÁ, CAMPEÓN! pic.twitter.com/YaKzZrGeWg — River Plate (@RiverPlate) May 31, 2019

Гаярдо пък продължава да пише история начело на "милионерите", като спечели десети трофей начело на клуба, което е рекорд в историята на гранда от Буенос Айрес. Интересното е, че това е третата Рекопа Судамерикана за Ривър, като и трите бяха спечелени под ръководство на Гаярдо. Клубът е вторият най-успешен тим в турнира, като изостава единствено от вечния си съперник ¡¡¡RIVER CAMPEÓN DE LA RECOPA!!! pic.twitter.com/d2wGuMoY2O — River Plate (@RiverPlate) May 31, 2019



Марсело Гаярдо пое Ривър Плейт през 2014 година, но все още не е станал шампион на Аржентина. Той обаче спечели Копа Судамерикана (2014), Копа Либертадорес (2015, 2018) и Рекопа Судамерикана (2015, 2016, 2019). ¡Gracias, Muñeco!



