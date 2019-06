Григор срещу Вавринка в петък вечерта

Организаторите на “Ролан Гарос” публикуваха програмата за петък. В шестия ден на турнира от “Големия шлем” в Париж своя мач от третия кръг ще изиграе най-добрият български тенисист Григор Димитров. Хасковлията се изправя срещу шампиона от 2015 година Стан Вавринка в последния четвърти мач за деня на втория по големина корт “Сюзан Ленглен”.

