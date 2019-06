Тенис Григор Димитров прави “голям шлем” с Вавринка 30 май 2019 | 17:55 - Обновена 1



Единственият българин в тенис елита Григор Димитров излиза срещу добрия си приятел Стан Вавринка в мач от третия кръг на “Ролан Гарос”, който ще започне около 18 часа на корт “Сузан Ланглен” в петък. Любопитното е, че 3-кратният шампион от “Шлема” швейцарец е първият тенисист, срещу когото Димитров се изправя във всичките четири най-големи турнира - Australian Open, “Ролан Гарос”, Уимбълдън и US Open. В Мелбърн двамата играха във втория кръг през 2011 година, когато Григор бе преодолял за първи път квалификациите в “Големия шлем” (през 2009-а той участва с “уайлд кард” на “Уимбълдън”) и бе постигнал и първата си победа в основната схема - 6:1, 6:4, 6:2 срещу Андрей Голубьов от Казахстан, 38-ми в света по това време. Вавринка елиминира 20-годишния българин със 7:5, 6:3, 6:3. Другите им два сблъсъка досега в “Шлема” са добре познати - през 2018-а Стан отстранява Димитров в първи кръг на “Уимбълдън” и после на US Open. С трима тенисисти Григор е играл в три от турнирите от “Шлема”: Жереми Шарди - “Ролан Гарос” 2011, Australian Open 2012, US Open 2016 Анди Мъри - “Уимбълдън” 2014, Australian Open 2015, US Open 2016 Ришар Гаске - “Ролан Гарос” 2012, “Уимбълдън” 2015, Australian Open 2017 С Маркос Багдатис Димитров е играл също три пъти, но в два турнира от “Шлема”: Australian Open 2015, “Уимбълдън” 2012 и 2017. Със следните тенисисти Григор е играл повече от веднъж в турнирите от “Шлема”: Янко Типсаревич - Australian Open и “Ролан Гарос” 2019 Андрей Рубльов - US Open 2017, Australian Opren 2018 Роджър Федерер - Australian Open 2016, “Уимбълдън” 2017 Дуди Села - US Open 2014, “Уимбълдън” 2017 Рафаел Надал - Australian Open 2014 и 2017 Давид Гофен - US Open 2014, Australian Open 2017 Жоао Соуса - US Open 2013 и 2016 Стив Джонсън - “Уимбълдън” 2015 и 2016 Гаел Монфис - US Open 2011 и 2014 Райън Харисън - “Уимбълдън” 2014, US Open 2014 Новак Джокович - “Ролан Гарос” 2013, “Уимбълдън” 2014

