Кирьос пак прави циркове, този път надмина себе си (видео)

Скандалджията Ник Кирьос отново напомни за себе си. Ексцентричният австралийски тенисист този път сам сложи край на мача си, подарявайки на практика победата на своя съперник. Това се случи в мача на Кирьос от втория кръг на “Мастърс”-а в Рим с норвежеца Каспер Рууд. Скандинавецът взе първия сет с 6:3, но във втория Кирьос успя да се измъкне с тайбрек - 7:6 (5).

В началото на решаващата трета част Кирьос проби, но веднага допусна рибрейк за 1:1. След това реферът на стола присъди гейм в полза на Рууд, наказвайки Кирьос за неспортсменско поведение. Това вбеси австралиеца, който първо удари ракетата си в земата, след което хвърли и стол. После Кирьос стистна ръката на Рууд и на съдията и просто си тръгна от корта.

Had literally just tuned into Kyrgios-Ruud and this is what happened. Kyrgios gets a game penalty, tosses a chair onto the court then packs his bag, shakes Ruud’s and umpire’s hands and walks off court. Tense times in Roma! [: @TennisTV] pic.twitter.com/GqZVRHmeUy