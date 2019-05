Тенис Кирьос нахули Джокович и Надал и обяви Федерер за най-великия 16 май 2019 | 15:42 - Обновена 0



Един от най-противоречивите тенисисти Ник Кирьос отново разбуни духовете в тениса с пиперливите си изказвания за двама от тримата най-велики действащи играчи - Новак Джокович и Рафаел Надал. Той отчете качествата им, но ги засипа с критики и дори подигравки, като в същото време определи Роджър Федерер за най-великия без никакви условности. “Новак Джокович е обсебен от идеята да се харесва на всички. Просто не мога да го понасям. Начинът, по който празнува победите си, ми докарва скомина. Той просто иска да е Федерер. Kyrgios lays into Djokovic ("I feel like he just wants to be liked so much that I just can’t stand him") and Nadal ("super salty" following his losses) with more controversial comments on @NCR_Tennis: https://t.co/4GO7rkiDLv pic.twitter.com/NBeDRVUr93 — TENNIS.com (@Tennis) May 16, 2019 Според мен ще задмине Федерер по титли от “Големия шлем”, но колкото и много да спечели, никога няма да е най-великият. Това е човек, който веднъж се отказа от Australian Open, защото било много горещо. Два пъти съм играл срещу него и извинявай, обаче не може да си най-великият, ако не можеш да ме победиш. Вижте ме колко аз тренирам - нула в сравнение с него. Опасно е да говоря за Рафа. Той е пълната ми противоположност и е голям киселяк. Когато печели, всичко е наред, защото ще засипе съперника с похвали. Но когато го бия, няма никакво уважение към мен и към феновете ми. И после идва чичо Тони и казва, че не съм образован. За какво говорим изобщо, прекарал съм 12 години в училище, идиот такъв. Много съм образован. Разбирам, че те е яд, че съм победил твой роднина, но ние правим нещата по различен начин. Nick Kyrgios has launched a spectacular attack on some of his biggest rivals, while competing at the Italian Open. #9News pic.twitter.com/xP1ZjPMZ4X — Nine News Melbourne (@9NewsMelb) May 16, 2019 Федерер е най-великият за всички времена, талантът му е огромен - движението, подготовката и разчитането на играта. Мнозина искат да играят като него и играят заради него, той е без съмнение най-добрият в историята”, сподели Кирьос в подкаста “No Challenges Remaining”.

