На два фрейма от мечтата

След трета поредна сесия със забележителен стандарт Джъд Тръмп е само на два фрейма от бленуваната първа световна титла по снукър и до присъединяване към най-елитния възможен клуб - на носителите на “Тройната корона”. Асото в колодата води с 16:9 на Джон Хигинс преди заключителния вечерен сегмент от 21 часа, а феновете на джентълменския спорт няма как да не са очаровани от продукцията на двамата майстори на щеката.

Благодарение и на финала в “Крусибъл” вече видяхме цели 100 сенчъри брейка в турнира до момента, а предишният рекорд беше 86 през 2015-а и 2016-а.

He’s just set a new record! @judd147t has scored the 100th Century at the Crucible and 11th in the match. The most in any snooker match! What a final! #ilovesnooker pic.twitter.com/LrGjWhUZlA

Самият финал до момента пък вече е номер 1 по отношение на брой сенчъри брейкове - засега са 11 (7 за Тръмп и 4 за Хигинс), а остават да се разиграят още минимум два фрейма. Досегашното върхово постижение в това отношение бе 8, поставено през 2002-ра от Стивън Хендри и Питър Ебдън и през 2013-а от Рони О’Съливан и Бари Хоукинс.

И Тръмп, и Хигинс имат възможност да подобрят досегашния рекорд за реализирани стотици - 16 от Стивън Хендри през 2002-ра, като Асото е с 14 на сметката си до момента, а Вълшебника от Уишоу с 12.

И двамата направиха неуспешен опит за максимален брейк (последният в “Крусибъл” е дело на Хендри от 2012-а), като Хигинс се провали по последната 15-а черна, а Тръмп не можа да вкара сложна 14-а червена.

Simply stunning...



The afternoon session started and ended with two sensational maximum attempts. @judd147t's 104 in the last frame broke the record for the number of centuries in any professional match [11] and was also the 100th ton of the tournament! #ilovesnooker pic.twitter.com/WC93piEeS0