"Сенчъри" от сенчъри брейкове в "Крусибъл"!

Тазгодишното издание на Световното първенство по снукър в “Крусибъл” ще остане в историята с величествената бройка от поне 100 на брой сенчъри брейкове. Предишният такъв рекорд бе от 86 стотачки и бе поставен през 2015 и 2016 година. Серията от 104 на Джъд Тръмп в 25-ия фрейм на финала срещу Джон Хигинс (16:9 преди последната сесия) се оказа юбилейната номер 100. Тя също така е и 11-ата в битката за титлата, с което пък двубоят постави рекорд в един-единствен мач. Най-големият брейк до момента в турнира е дело на Хигинс - 143, като в 24-ата партия Тръмп направи неуспешен опит за максимум, проваляйки се по 14-ата червена. В откриващия фрейм на сесията пък Вълшебника от Уишоу пропусна 15-ата черна за своя несполучлив опит за максимален брейк. That's a record!



We have now seen a century of centuries at the 2019 World Championship.#bbcsnooker pic.twitter.com/pRKiE9N31s — BBC Snooker (@BBCSnooker) May 6, 2019 Броят на сенчъри брейкове в “Крусибъл” през годините: 2018: 84

2017: 74

2016: 86

2015: 86

2014: 58

2013: 55

2012: 71

2011: 74

2010: 60

2009: 83

2008: 63

2007: 68

2006: 46

2005: 63

2004: 55

2003: 53

2002: 68

2001: 53

2000: 54

1999: 53

1998: 59

1997: 39

1996: 48

1995: 30

1994: 35

1993: 35

1992: 25

1991: 31

1990: 18

1989: 19

1988: 18

1987: 18

1986: 20

1985: 14

1984: 8

1983: 18

1982: 10

1981: 13

1980: 11

1979: 13

1978: 7

1977: 6

