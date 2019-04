Очаквайте на живо: Григор Димитров - Николас Жари

Единственият българин в тенис елита Григор Димитров се изправя срещу чилиеца Николас Жари в осминафинален сблъсък от турнира от сериите АТР 500 в Барселона. Двубоят ще започне около 15 часа и ще бъде излъчван пряко в каналите на А1.

A great grind from Grigor! @GrigorDimitrov wins a hard-fought clash with Verdasco, beating the 2010 champ 6-2 6-7(4) 6-3 in Barcelona. pic.twitter.com/GbrHKB9zh0

Бившият световен номер 3 започна кампанията си в каталунската столица с победа в три сета над шампиона от 2010 година Фернандо Вердаско, а Жари влезе в основната схема като щастлив губещ и елиминира поставения под номер 2 Александър Зверев.

Ако преодолее Жари, Григор ще защити 90-те спечелени точки от миналогодишното си участие, когато бе спрян на четвъртфиналите в противоречив сблъсък с Пабло Кареньо-Буста, който с неспортсменско поведение “се постара” да ядоса българския тенисист. Евентуално на 1/4-финалите този път го очаква Даниил Медведев или Макензи Макдоналд, чиито мач трябва да приключи преди шампионът от Финалите на АТР 2017 да излезе на корта.

Outstanding from @GrigorDimitrov



The Bulgarian is moving into the Round of 16



: @TennisTV | @bcnopenbs pic.twitter.com/leiejEDaJX