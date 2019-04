Очаквайте на живо: Григор Димитров - Фернандо Вердаско

Григор Димитров се изправя срещу Фернандо Вердаско във втория кръг на тенис турнира от сериите АТР 500 в Барселона. Двубоят ще започне след 18 часа българско време на корт “Надал”, като първо Краля на клея трябва да приключи срещата си с Леонардо Майер. Рафа загуби първия сет с 6:7(7).

6 partidos, 3 victorias para cada uno. ¿Quién se llevará el partido de hoy? Match of The Day presented by @LACOSTE pic.twitter.com/OW0YKhxIXG