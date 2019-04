Обяснението на Рони О’Съливан за шокиращата загуба

Суперзвездата на снукъра Рони О’Съливан даде обяснение за шокиращата загуба от първия аматьор в “Крусибъл” Джеймс Кейхил с 8:10 в първия кръг на Световното първенство.

Ronnie O’Sullivan said he felt ill in his shock defeat against James Cahill.



“I haven’t felt great for a few weeks.



“He did well. He held himself together.



"It's been a very successful season for me, but it wasn't meant to be."