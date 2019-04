Снукър Сензацията е факт - аматьор елиминира Рони О’Съливан в "Крусибъл" 23 април 2019 | 14:44 - Обновена 0



копирано

Най-голямата изненада от началото на сезона в снукъра, а и в последно време, е факт - аматьорът Джеймс Кейхил стори немислимото и победи с 10:8 суперзвездата Рони О’Съливан в първия кръг на Световното първенство в “Крусибъл”. One of the greatest shocks snooker has ever seen.



Amateur @JamesCahill147 has knocked out five-time champ and current World No.1 Ronnie O'Sullivan!



Incredible performance from this Crucible debutant #ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/IU3wWphVIf — World Snooker (@WorldSnooker) April 23, 2019 Кейхил стана първият аматьор в историята, който се класира за основната фаза на първенството на планетата, а за подвига си в квалификациите заслужи професионална тур карта за следващите два сезона. Преди двубоя с О’Съливан той сподели, че мечтата му се е сбъднала и жребият го е събрал с идола му, но едва ли и самият той е предполагал, че ще блесне по такъв начин на най-голямата снукър сцена. @JamesCahill147 has done it!! #ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/LuntZCTUMu — World Snooker (@WorldSnooker) April 23, 2019

Зрителите в “Крусибъл” се чудеха дали изобщо Кейхил ще може да спечели един фрейм срещу Ракетата, който преди Световното се завърна на върха в световната ранглиста и след впечатляващата си кампания досега бе един от тримата фаворити - заедно с Нийл Робъртсън и Джъд Тръмп.

Кейхил не само спечели фрейм, а и водеше с 5:4 след първата сесия, като с поведението си край зеленото сукно от самото начало загатна, че няма да бъде просто “спаринг партньор” на О’Съливан. В днешния сегмент от двубоя Кейхил отново бе човекът, който печели завързаните фреймове, но пък големите брейкове бяха дело на Ракетата и затова феновете очакваха той да осъществи обрат.

All out attack from the Rocket! #ilovesnooker @Betfred pic.twitter.com/kTf9SfUfne — World Snooker (@WorldSnooker) April 23, 2019

Гения от Чигуел направи серии от 104 и 89 и продължаваше да се задържа в резултата, въпреки че все още изоставаше. При 8:8 вече Ракетата направи голяма грешка по последната розова, с което изпусна възможността да излеез напред. Разчистване до черна на стойност 53 в 18-ия фрейм пък се оказа достатъчно за Кейхил за поднасяне на най-голямата сензация в джентълменския спорт през сезона. Кейхил не само спечели фрейм, а и водеше с 5:4 след първата сесия, като с поведението си край зеленото сукно от самото начало загатна, че няма да бъде просто “спаринг партньор” на О’Съливан. В днешния сегмент от двубоя Кейхил отново бе човекът, който печели завързаните фреймове, но пък големите брейкове бяха дело на Ракетата и затова феновете очакваха той да осъществи обрат.Гения от Чигуел направи серии от 104 и 89 и продължаваше да се задържа в резултата, въпреки че все още изоставаше. При 8:8 вече Ракетата направи голяма грешка по последната розова, с което изпусна възможността да излеез напред. Разчистване до черна на стойност 53 в 18-ия фрейм пък се оказа достатъчно за Кейхил за поднасяне на най-голямата сензация в джентълменския спорт през сезона.

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 6317 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1 2