Робъртсън довърши започнатото и чака Мърфи в "Крусибъл"

Носителят на "Тройната корона" Нийл Робъртсън се класира по безапелационен начин за осминафиналите на Световното първенство по снукър, след като разгроми с 10:1 шампиона от Shoot Out 2018 Михаел Георгиу. Както е известно, Гръмотевицата от Австралия имаше унищожителен аванс от 9:0 след първата сесия и бе ясно, че кипърецът може единствено да избегне тотално унижение в дебюта си в "Крусибъл".

