Снукър Фаворитът Робъртсън излиза за 1 фрейм в "Крусибъл" 21 април 2019 | 16:01 0



копирано

Един от тримата фаворити за световната титла по снукър Нийл Робъртсън е вече само на фрейм от продължаване към осминафиналите на първенството на планетата в “Крусибъл”. В неделя вечер от 21:00 часа българско време Гръмотевицата от Австралия излиза край зеленото сукно с безапелационен аванс от 9:0 пред дебютанта в шефилдския театър Михаел Георгиу. Робъртсън с право е определян за фаворит за короната, заедно с Рони О’Съливан и Джъд Тръмп, защото за първи път в кариерата си спечели три ранкинг титли в рамките на една кампания - Рига Мастърс, Откритото първенство на Уелс и на Китай. Също така той пристигна в “Крусибъл” в забележителна поредица от четири поредни участия на финал на ранкинг турнири, като отстъпи на Рони О’Съливан в Шампионата на Тура и “Шампионата на играчите”. You have to feel for Michael Georgiou.



His Crucible debut, against an in-form Neil Robertson, really couldn't have gone much worse...



Just one frame needed by the Australian when play resumes tomorrow. pic.twitter.com/44LN69o5jd — BBC Snooker (@BBCSnooker) April 20, 2019 Георгиу, който е шампион от Shoot Out 2018, е пред угрозата да постави антирекорд по отбелязани точки в двубой в “Крусибъл”, защото досега срещу Робъртсън има само общо 107 в актива си. Досегашното “постижение” принадлежи на Дани Фаулър от 1993 година срещу Стивън Хендри, когато губи с 1:10 и бележи 191 точки. Единственият играч в “Крусибъл” пък, който отпада без спечелен фрейм, е Еди Чарлтън от Джон Парът през 1992 година. Робъртсън демонстрира добър брейк-билдинг със серии от 58, 100, 96, 68, 120, 85 и 55.

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 529

1