Надал се завърна на любимия клей с гръм и трясък

Носителят на 17 титли от “Големия шлем” Рафаел Надал се завърна с гръм и трясък на корта. 32-годишният испанец, поставен под №2 в схемата, даде само 2 гейма на сънародника си Роберто Баутиста Агут в среща от втория кръг на турнира от серията “Мастърс” в Монте Карло.

Надал спечели първия си мач от сезона на клей с 6:1, 6:1 и очаква в следващата фаза победителя от двубоя между Григор Димитров и германеца Ян-Ленард Щруф. За Рафа това бе първи мач от “Мастърс”-а в Индиън Уелс през март. Там той се отказа на полуфиналите и не излезе поради травма на корта срещу Роджър Федерер, след което пропусна турнира в Маями.

