Нишикори се провали срещу специалист на двойки в Монте Карло

Поставеният под номер 5 и миналогодишен финалист Кей Нишикори изненадващо отпадна още във втория кръг на тенис турнира от сериите “Мастърс” в Монте Карло след поражение с 5:7, 4:6 срещу Пиер-Юг Ербер. Французинът е 49-и в световната ранглиста, но големите си успехи в играта е постигал на двойки - в тандем с Никола Маю той има кариерен “Голям шлем”, като тази година двамата триумфираха в Australian Open.

Vive le upset! @p2hugz takes out 2018 runner-up and fifth seed Nishikori 7-5 6-4!#RolexMCMasters pic.twitter.com/K3fQL20EI7