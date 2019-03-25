11-те на Косово и България

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БГ Футбол
Отборите на Косово и България играят при резултат 0:0 в европейската квалификация от група "А"на Евро 2020. Селекционерът на "лъвовете" Петър Хубчев бе направил три промени сред титулярите от равенството 1:1 с Черна гора преди няколко дни. Симеон Славчев, Антон Недялков и Кристиян Малинов започнаха вместо контузения тежко Ивайло Чочев, Петър Занев и Галин Иванов. Така "трикольорите" излязоха с трима дефанзивни полузащитници в схема в 4-4-2.
Николай Михайлов е на вратата,но десет минути преди кра а пред него в отбора ще действат Страхил Попов, Николай Бодуров, Васил Божиков и Антон Недялков. Симеон Славчев, Георги Костадинов , Кристиян Малинов и Тодор Неделев са халфовете пред тях, докато в нападение са Спас Делев и капитанът Ивелин Попов.
Квалификации за Евро 2020 - група "А":
КОСОВО - БЪЛГАРИЯ
Стартови състави:
КОСОВО (4-2-3-1): Мурич; Войвода, Рахмани, Алити, Целина; Шала, Х, Крезиу; Рашица, Кололи, Зенели; Мурики
Селекционер: Б. Шаланд
БЪЛГАРИЯ (4-2-3-1): Николай Михайлов, Страхил Попов, Николай Бодуров, Васил Божиков, Антон Недялков; Симеон Славчев, Георги Костадинов; Тодор Неделев, Ивелин Попов, Кристиян Малинов; Спас Делев
Селекционер: П. Хубчев
СЪДИЯ: Гедиминас Мазейка (Литва)
СТАДИОН: "Фадил Вокри", Прищина
НАЧАЛО: 21:45 часа
МИНУТА ПО МИНУТА
ГЛЕДАЙТЕ ТУК
ЕВРО 2020
2 кръг, понеделник 25 март
Косово
21:45предстои
България
Стадион: Fadil Vokrri Stadium
Съдия:
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3
15
6
10
9
5
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14
15
7
6
8
20
10
9
4-2-3-1
4-3-3
8 халф
10 вратар
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(Гост) 74
отговор
С тия хубавци голям срам ще има Рейтинг: 0 0
(Гост) 73
отговор
ХАЙДЕ КОСОВСКИ ЮНАЦИ, ДАЙТЕ ВСИЧКО ЗА НАС Рейтинг: 0 1
(Гост) 72
отговор
Пожелавам Успех на Младото момче!Вън от националния Н.Михайлов! Рейтинг: 0 0
(Гост) 71
отговор
Защо не пусна Галин Иванов бе,миналия мач беше ако не най-добрия,поне един от добрите. Докато ще го караме на връзката дано паднем. На тати момчето,Спас Дърводелев. Най-слабите. Отиваш си Хубчев,дето се прави на мъжкар,че никой не можел да ти реди Рейтинг: 0 0
(Гост) 70
отговор
Сега и Спасчо да се контузи.... Рейтинг: 1 0
(Гост) 69
отговор
Малинов ще вкара. А и Бодуров чат пат си ги шие! Рейтинг: 1 1
(Гост)
Тоя па, помачор Рейтинг: 0 0
(Гост) 68
отговор
Chikidjii Рейтинг: 0 0
(Гост) 67
отговор
най-слабото ни поколение за всички времена,дано не ни посрамят много Рейтинг: 0 0
(Гост) 66
отговор
въпреки всичко,СЪРЦЕ ДУША ЗА БЪЛГАРИЯ!!! Рейтинг: 3 0
(Гост) 65
отговор
Косово е Сърбия! Рейтинг: 5 2
(Гост)
Сърбия е България! Рейтинг: 3 1
(Гост)
ще са Сърбия, като 99% са албанци? Тито умря! Рейтинг: 1 0
(Гост) 63
отговор
защо пак тоя слабоумник спас делев, бе!? Рейтинг: 9 3
(Гост) 62
отговор
ясно..по-добре да гледам черна гора-англия Рейтинг: 2 2
(Гост) 61
отговор
Минчев и Костов трябваше да започнат Рейтинг: 13 2
(Гост) 60
отговор
7 са от Ловеч, не преброих колко са от София? Май един, и един от Пловдив! Добре да пуснат това момче от Варна, че може и да вкара гол! Рейтинг: 11 1