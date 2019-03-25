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България 1:1 Черна Гора

последен:
22.03.2019

Косово - България

следващ:
25.03.2019

създаване: 1923г.
стадион: "Васил Левски"
президент: Борислав Михайлов
треньор: Петър Хубчев
web: България

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На кое място ще завърши България в квалификациите за Евро 2020?
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БГ Футбол

11-те на Косово и България

25 март 2019 | 20:20 - Обновена
11-те на Косово и България
Отборите на Косово и България играят при резултат 0:0 в европейската квалификация от група "А"на Евро 2020. Селекционерът на "лъвовете" Петър Хубчев бе направил три промени сред титулярите от равенството  1:1 с Черна гора преди няколко дни. Симеон Славчев, Антон Недялков и Кристиян Малинов започнаха вместо контузения тежко Ивайло Чочев, Петър Занев и Галин Иванов. Така "трикольорите" излязоха с трима дефанзивни полузащитници в схема в 4-4-2.

Николай Михайлов е на вратата,но десет минути преди кра а пред него в отбора ще действат Страхил Попов, Николай Бодуров, Васил Божиков и Антон Недялков. Симеон Славчев, Георги Костадинов , Кристиян Малинов и Тодор Неделев са халфовете пред тях, докато в нападение са Спас Делев и капитанът Ивелин Попов.

Квалификации за Евро 2020 - група "А":

КОСОВО - БЪЛГАРИЯ

Стартови състави:

КОСОВО (4-2-3-1): Мурич; Войвода, Рахмани, Алити, Целина; Шала, Х, Крезиу; Рашица, Кололи, Зенели; Мурики
Селекционер: Б. Шаланд
БЪЛГАРИЯ (4-2-3-1): Николай Михайлов, Страхил Попов, Николай Бодуров, Васил Божиков, Антон Недялков; Симеон Славчев, Георги Костадинов; Тодор Неделев, Ивелин Попов, Кристиян Малинов; Спас Делев
Селекционер: П. Хубчев

СЪДИЯ: Гедиминас Мазейка (Литва)
СТАДИОН: "Фадил Вокри", Прищина
НАЧАЛО: 21:45 часа

МИНУТА ПО МИНУТА
ГЛЕДАЙТЕ ТУК
ЕВРО 2020
2 кръг, понеделник 25 март
Косово
21:45предстои
България
Bet365
2.29 3.25 3.5
1 x 2
Стадион: Fadil Vokrri Stadium
Съдия:
12
13
3
15
6
10
9
5
17
7
18
13
2
5
14
15
7
6
8
20
10
9
Петър Хубчев
4-2-3-1
4-3-3
Титуляри
Arijanet Muric Arijanet Muric12 Николай Михайлов13 Николай Михайлов
Mergim Vojvoda Mergim Vojvoda15 Страхил Попов2 Страхил Попов
Амир Рахмани Амир Рахмани13 Николай Бодуров5 Николай Бодуров
Фидан Алити Фидан Алити3 Васил Божиков15 Васил Божиков
Benjamin Kololli Benjamin Kololli17 Антон Недялков14 Антон Недялков
Хекуран Криезиу Хекуран Криезиу6 Кристиян Малинов20 Кристиян Малинов
Херолинд Шала Херолинд Шала5 Георги Костадинов7 Георги Костадинов
Милот Рашица Милот Рашица7 Симеон Славчев6 Симеон Славчев
Берсант Селина Берсант Селина9 Тодор Неделев8 Тодор Неделев
Арбер Зенели Арбер Зенели10 Ивелин Попов10 Ивелин Попов
Vedat Muriqi Vedat Muriqi18 Спас Делев9 Спас Делев
ЕВРО 2020 М П Р З Г точки
1 Англия Англия
1
1
0
0
5:0 (5)
3
2 България България
1
0
1
0
1:1 (0)
1
3 Черна гора Черна гора
1
0
1
0
1:1 (0)
1
4 Косово Косово
0
0
0
0
0:0 (0)
0
5 Чехия Чехия
1
0
0
1
0:5 (-5)
0
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
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SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 18774

Добави коментар ›› Коментари (74)

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Пак мъка
(Гост) 74
отговор
25 март 2019 | 21:41

С тия хубавци голям срам ще има Рейтинг: 0 0

KZLEFSKI
(Гост) 73
отговор
25 март 2019 | 21:40

ХАЙДЕ КОСОВСКИ ЮНАЦИ, ДАЙТЕ ВСИЧКО ЗА НАС Рейтинг: 0 1

Фен на футбола
(Гост) 72
отговор
25 март 2019 | 21:40

Пожелавам Успех на Младото момче!Вън от националния Н.Михайлов! Рейтинг: 0 0

аз
(Гост) 71
отговор
25 март 2019 | 21:40

Защо не пусна Галин Иванов бе,миналия мач беше ако не най-добрия,поне един от добрите. Докато ще го караме на връзката дано паднем. На тати момчето,Спас Дърводелев. Най-слабите. Отиваш си Хубчев,дето се прави на мъжкар,че никой не можел да ти реди Рейтинг: 0 0

Ха ха
(Гост) 70
отговор
25 март 2019 | 21:40

Сега и Спасчо да се контузи.... Рейтинг: 1 0

Норге
(Гост) 69
отговор
25 март 2019 | 21:39

Малинов ще вкара. А и Бодуров чат пат си ги шие! Рейтинг: 1 1

Кзлитекс
(Гост)
25 март 2019 | 21:40

Тоя па, помачор Рейтинг: 0 0

Perukata
(Гост) 68
отговор
25 март 2019 | 21:38

Chikidjii Рейтинг: 0 0

a dano ama na dali
(Гост) 67
отговор
25 март 2019 | 21:38

най-слабото ни поколение за всички времена,дано не ни посрамят много Рейтинг: 0 0

purba
(Гост) 66
отговор
25 март 2019 | 21:31

въпреки всичко,СЪРЦЕ ДУША ЗА БЪЛГАРИЯ!!! Рейтинг: 3 0

1912
(Гост) 65
отговор
25 март 2019 | 21:27

Косово е Сърбия! Рейтинг: 5 2

1914
(Гост)
25 март 2019 | 21:33

Сърбия е България! Рейтинг: 3 1

как
(Гост)
25 март 2019 | 21:37

ще са Сърбия, като 99% са албанци? Тито умря! Рейтинг: 1 0

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коврат
(Гост) 63
отговор
25 март 2019 | 21:23

защо пак тоя слабоумник спас делев, бе!? Рейтинг: 9 3

iii
(Гост) 62
отговор
25 март 2019 | 21:22

ясно..по-добре да гледам черна гора-англия Рейтинг: 2 2

.......
(Гост) 61
отговор
25 март 2019 | 21:21

Минчев и Костов трябваше да започнат Рейтинг: 13 2

Кат гледам
(Гост) 60
отговор
25 март 2019 | 21:20

7 са от Ловеч, не преброих колко са от София? Май един, и един от Пловдив! Добре да пуснат това момче от Варна, че може и да вкара гол! Рейтинг: 11 1 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

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                  Националите с трогателен жест в подкрепа на Ивайло Чочев (снимки)
                
                
                  Националите с трогателен жест в подкрепа на Ивайло Чочев (снимки)

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






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"Перлата" в атаката на ЦСКА-София Али Соу говори ексклузивно за предаването "Код Спорт" по ТВ+. В последните години на "Армията" винаги има чуждестранен централен нападател, който всява страх. Любимци на сектор "Г" ...









							
							
							
						


		
	













			
			
			

			


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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
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                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
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                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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