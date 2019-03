Надал няма да играе и в Маями

Носителят на 17 титли от “Големия шлем” Рафаел Надал отказа участие и от следващия тенис турнир от сериите “Мастърс” в Маями. Матадора не излезе за дългоочаквания си полуфинален сблъсък в Индиън Уелс срещу Роджър Федерер, поради засилени болки в дясното коляно. За тях великият испанец обясни още след четвъртфиналната си победа над Карен Хачанов.

.@RafaelNadal has withdrawn from the tournament due to a right knee injury. We wish Rafa a speedy recovery.



Roger Federer advances to the final by walkover.#BNPPO19 pic.twitter.com/XXahjOyOXn