Тенис Надал се отказа от полуфиналния сблъсък с Федерер в Индиън Уелс 16 март 2019 | 20:20 - Обновена 1



копирано

Рафаел Надал се отказа от дългоочаквания полуфинален сблъсък срещу Роджър Федерер на тенис турнира от сериите “Мастърс” в Индиън Уелс. .@RafaelNadal has withdrawn from the tournament due to a right knee injury. We wish Rafa a speedy recovery.



Roger Federer advances to the final by walkover.#BNPPO19 pic.twitter.com/XXahjOyOXn — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 16, 2019 Матадора бе под въпрос за този двубой, защото се оплака от силни болки в дясното коляно след победата си на четвъртфиналите над Карен Хачанов и изобщо не бе сигурен дали ще може да излезе срещу Маестрото. По-рано през деня обаче Надал е направил 15-минутна тренировка и е потвърдил, че няма физически проблеми и ще проведе най-чакания двубой в турнира до момента. Good news : @RafaelNadal practiced without significant knee pain or mobility issues & is “fully committed” to taking the court for 39th time vs @rogerfederer (1st in 17 months). It’s after Thiem v Raonic. @BNPPARIBASOPEN semis at 2ET on abc. Pretty rare:live tennis on network TV! — Chris Fowler (@cbfowler) March 16, 2019 Поне такава бе информацията на журналиста Крис Фаулър, но точно 35 минути по-късно от “Туитър”-а на турнира информираха, че Надал се е отказал. Впоследствие стана ясно, че Матадора ще пропусне предстоящия "Мастърс" в Маями (18-31 март). “Днес загрях и прецених, че коляното ми не е достатъчно стабилно, за да се състезавам по начина, по който искам на полуфинала. Тежко ми е да приема нещата, през които трябва да премина в кариерата си. Понякога ми е тъжно, защото всичките ми противници имат предимство спрямо мен. Трябва да съм позитивен и благодарен за всички страхотни неща, които ми е дал тениса. Чувствам се щастлив, че съм направил такива неща в живота си и в света на тениса”, е коментарът по темата на Надал. BREAKING@RafaelNadal announces that he will withdraw from his semifinal match against @RogerFederer.#BNPPO19 pic.twitter.com/SGnPIuxBzX — Tennis Channel (@TennisChannel) March 16, 2019 Решението на великия испанец е свързано с превантивни мерки за опазване на дясното му коляно, което често му създава проблеми в турнирите на твърди кортове. Също така трябва да се отбележи, че Надал няма точки за защитаване в Индиън Уелс и Маями, но предстои сезонът на клей, където той ще иска да е в оптимално състояние.



Цели 4680 точки има Матадора за защитаване от събитията на червено, тъй като миналата година триумфира в Монте Карло, Барселона, Рим и “Ролан Гарос”, a в Мадрид игра четвъртфинали. ''It's not the moment to complain much. With all this stuff, I still where I am today. I feel myself competitive when I am healthy, and my goal is to be healthy as many weeks as possible. I don't have doubts today that I will beready for Monte-Carlo.'’ - Rafael Nadal #warrior pic.twitter.com/3EXBEkfJ2M — Roland-Garros (@rolandgarros) March 16, 2019

Зрителите бяха лишени от възможността да гледат 39-ото издание на великото съперничество Федерер - Надал, но след признанията за болките в коляното вчера испанецът стана сериозен аутсайдер според букмейкърите. Все пак, това щеше да е първият им сблъсък от финала в Шанхай през 2017-а - преди около 18 месеца.



Федерер очаква на финала Доминик Тийм или Милош Раонич, като ще преследва шеста титла в Индиън Уелс, където миналата година отстъпи на Хуан Мартин дел Потро в битката за трофея. Формата на швейцареца е отлична - той спечели юбилейното си 100-тно отличие в Дубай и е в серия от 9 победи, като е голям фаворит за купата в “пустинята”. Зрителите бяха лишени от възможността да гледат 39-ото издание на великото съперничество Федерер - Надал, но след признанията за болките в коляното вчера испанецът стана сериозен аутсайдер според букмейкърите. Все пак, това щеше да е първият им сблъсък от финала в Шанхай през 2017-а - преди около 18 месеца.Федерер очаква на финала Доминик Тийм или Милош Раонич, като ще преследва шеста титла в Индиън Уелс, където миналата година отстъпи на Хуан Мартин дел Потро в битката за трофея. Формата на швейцареца е отлична - той спечели юбилейното си 100-тно отличие в Дубай и е в серия от 9 победи, като е голям фаворит за купата в “пустинята”.

Още по темата

1



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 5521 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1