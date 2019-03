ММА Смит заслужи уважението на Джоунс, защото не избра лесния път към победата 03 март 2019 | 13:45 - Обновена 0 0 0 0 4 Антъни Смит съвсем реално можеше да е новият шампион в лека-тежка категория, ако бе заявил, че не може да продължи битката на UFC 235 след полученото нелегално коляно в главата. Тогава реферът Хърб Дийн щеше да дисквалифицира Джони Боунс и да присъди служебно пояса на Лъвското сърце, но той призна, че е готов да поднови боя и затова от актива на Джоунс бяха отнети "само" 2 точки. Така той спечели с единодушно съдийско решение с 48-44, 48-44 и 48-45, вместо да стигне кота "50", тъй като и според съдиите бе взел всичките 5 рунда. DC III

Brock Lesnar



What's next for Jon "Bones" Jones?! #UFC235 pic.twitter.com/orsYuXkiE5 — UFC on BT Sport (@btsportufc) March 3, 2019 След края на битката, в която Джоунс доминираше изцяло, Смит заяви, че е искал да спечели шампионския пояс, а не да го открадне, поради което е продължил двубоя в Лас Вегас. Той реално нямаше никакви съпротивителни аргументи срещу Джоунс, който пък го похвали, че наистина има лъвско сърце. "Не знам защо бях толкова пасивен, знаех какво трябва да направя, а не сторих нищо от тренираното и нищо от това, което подготвихме като план. Джоунс с нищо не ме изненада, бях готов за всяко негово движение и се справих добре в това отношение, просто той ме неутрализира напълно. Много ме е яд и ще ме държи дълго време, че не изпълних нищо от това, което си бях наумил, а нямам добро обяснение защо се получи така. Най-добрите му удари бяха въпросните два, които са нелегални. Може би всеки противник на Джоунс се озовава в ситуация, в която незнайно защо не може да изпълни плана си. Не че бях притеснен, просто нямам обяснение защо бях пасивен през цялото време. Отново ще се докопам до Джон Джоунс, сигурно е, че няма човек в категорията, който да ме спре", обясни Смит. Джоунс и на пресконференцията му благодари, че не се е възползвал от възможността служебно да спечели пояса, като го похвали отново за лъвското сърце и за демонстрираната физическа издръжливост през всичките 25 минути на битката. "Това коляно изобщо не беше умишлено, просто видях, че той се изправя и исках да го контрирам, но не прецених тайминга. След това се надявах да не ме дисквалифицират, в мислите ми се върна онзи момент от толкова отдавна, когато ме дисквалифицираха. Погледнах го и с очи му казах: "Човече, добре си, хайде". Не съм особено доволен от представянето си, най-вече в петия рунд, когато просто го притисках до оградата. Знаех обаче, че печеля убедително битката и исках просто да съм сигурен, че ще запазя пояса за екипа и семейството ми. Надявах се да завърша битката преждевременно с нокаут или събмишън, но в третия и четвъртия рунд не се възползвах от възможностите. Ударите ми не бяха на нужното ниво, което отдавам на недостатъчно добра физическа подготовка. Извинявам се, че не осигурих най-доброто шоу за феновете, но в петия рунд реших да играя насигурно, а и е работа на Смит да се измъкне, когато е притиснат до оградата, не е моя", обясни Джоунс.

Още по темата

0 0 0 0 4 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 1276 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1